33-летняя жительница Барнаула попала в руки мошенников при оформлении полиса ОСАГО через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшая рассказала, что решила оформить электронный страховой полис на свой автомобиль. В поисковой системе она нашла сайт, который предлагал услуги по оформлению страхового полиса на машину. Заполнила предлагаемые формы, указав личные данные. После этого потерпевшая перевела на указанный банковский счет около семи тысяч рублей и стала ожидать страховой полис.

Деньги со счета списались, но полис так и не пришел. Тогда жительница Барнаула позвонила на "горячую линию" страховой компании, в которой, по ее мнению, она оформила полис. В фирме ей сообщили, что не имеют никакого отношения к названному интернет-ресурсу.

По данному факту возбуждено дело по статье "кража".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 1 октября у автовладельцев – физических лиц появилась возможность заключить новый договор ОСАГО, оформив электронный полис. Чтобы заключить договор ОСАГО, необходимо зайти на сайт выбранного страховщика, зарегистрироваться и внести данные документов. После обработки введенных данных в базах госорганов и РСА клиенту будет отправлен в электронном виде договор и счет. Оплатить электронную страховку можно банковской картой, в салоне сотовой связи либо через терминал оплаты.