Фото: пресс-служба главы Республики Алтай

Работники самых высокогорных станций Сибири, расположенных в Горном Алтае, проголосовали на досрочных выборах президента РФ.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, семь сотрудников двух труднодоступных метеорологических станций М-II Кара-Тюрек и М-II Ак-Кем воспользовались своим конституционным правом.

Члены участкового избиркома прибыли к голосующим на вертолете Eurocopter AS 350.

По состоянию на 15 марта всего в Республике Алтай в рамках досрочного голосования на выборах президента проголосовало 704 человека.