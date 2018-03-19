Прекрасная ночь: праздник в честь 8 марта прошел в ресторане "Барнаул"

Самым женским праздником принято считать 8 марта. Действительно, именно в этот день миллионы женщины "купаются" в цветах, поздравлениях и подарках. Но согласитесь, что в такой день сидеть дома совершенно не хочется, душа "рвется в пляс", а лучшее платье так и манит примерить его.

Ресторан "Барнаул" знает женские желания, поэтому 8 марта устроил настоящий праздник для прекрасных дам. Всю ночь для них играли пожалуй, самая актуальные хиты, лучшие артисты и незабываемая шоу-программа.

Публику традиционно "зажигала" группа Владимира Кислова, которая уже стала столь любимой барнаульцам.

Как прошел Международный женский день в ресторане "Барнаул" смотрите в нашем фотоотчете.

Ресторан "Барнаул"

rest-barnaul.ru

Площадь Победы, 3

201-601; 201-602