Фото: Amic.ru
Площадь Сахарова в Барнауле начали подготавливать к масштабному митингу в честь присоединения Крыма к России, который пройдет 18 марта. Уже украшают главную сцену, устанавливают там звуковое оборудование.
Что касается концерта, то в настоящее время известно общее количество участников — 45 человек. При этом 42 исполнителя прибудут в Барнаул из Москвы. Таким образом в стоимость закупки заложен перелет туда-обратно, проживание и питание в гостинице. Известно, что собственно артистов в Барнаул прилетит 33 человека, остальные — это члены режиссерско-постановочной и административно-технической группы.
Хедлайнерами станут артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк"; ансамбль "Казачий круг". Впрочем, на площади Сахарова будет представлен и вокальный коллектив из Барнаула. Мероприятие пройдет 18 марта с 19:00 до 21:00.
Стоимость концерта оценивается в 7,4 миллиона рублей.
Комментарии
простите, а кто из них "известный"?
не, если есть желающие, то пусть идут.
просто непонятно на что там смотреть)
Хедлайнерами станут артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова
Ералаш приедет
16.03.2018 12:27
Геноцид Эклеров
Неизвестные лично вам могут вполне быть известны другим ))))) Хотя лично мне этот концерт не интересен.
в честь присоединения Крыма к России
Слова "Времен очаковских и покоренья Крыма" Грибоедов написал 200 лет назад. А присоединение Крыма было больше 200 лет назад. Поэтому писать "присоединение" не корректно, более корректно "возвращение"
Я знаю нашего Арсения Бородина и не наших Гребенщикову и Волкову
Бюджетники уже на низком старте.
Скрымздить и праздновать. Ниже некуда.
Какое отношение имеет Крым к Барнаулу? Ну митингуйте там у себя в своем Крыму, нам-то в Сибири он зачем? Тем более, никто из пришедших на этот цирк там никогда не побывает, кроме "известных московских артистов" и местных чиновников
Когда с карты города уберут имя предателя Сахарова?
Реально барнаул колхоз ДЕРЕВНЯ