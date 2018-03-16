Фото: Amic.ru

Площадь Сахарова в Барнауле начали подготавливать к масштабному митингу в честь присоединения Крыма к России, который пройдет 18 марта. Уже украшают главную сцену, устанавливают там звуковое оборудование.

Что касается концерта, то в настоящее время известно общее количество участников — 45 человек. При этом 42 исполнителя прибудут в Барнаул из Москвы. Таким образом в стоимость закупки заложен перелет туда-обратно, проживание и питание в гостинице. Известно, что собственно артистов в Барнаул прилетит 33 человека, остальные — это члены режиссерско-постановочной и административно-технической группы.

Хедлайнерами станут артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк"; ансамбль "Казачий круг". Впрочем, на площади Сахарова будет представлен и вокальный коллектив из Барнаула. Мероприятие пройдет 18 марта с 19:00 до 21:00.

Стоимость концерта оценивается в 7,4 миллиона рублей.