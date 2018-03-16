Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков считает, что светоотражательные элементы должны быть обязательным условием для детской, школьной и спортивной одежды. Об этом пишет газета "Парламентская газета".

Лысаков подчеркнул, что стандарты должны быть обязательными, а не рекомендательными. Речь идет о детской, спортивной и туристической одежде.

Парламентарий рассказал, что изменения коснутся как отечественных, так и зарубежных производителей. При этом нововведение может привести к подорожанию товаров на 10–15%.

"Но вопрос касается безопасности россиян... это сфера ответственности государства. Государство обязано защищать жизнь и здоровье граждан не только повышением штрафов за нарушение правил дорожного движения или введением новых карательных мер к правонарушителям, но и регулированием деятельности промышленников в интересах безопасности людей", — отметил депутат.

Напомним, в воскресенье, 18 марта 2018 года, в России вступят в силу изменения в правила дорожного движения. Водители будут обязаны надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке вне населенных пунктов.