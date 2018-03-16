15 марта вечером в одном из новосибирских магазинов "Мария-Ра" по улице Героев Революции, 47 в Первомайском районе города убили бездомную собаку, которая увязалась за посетителями в торговый зал. Об этом со ссылкой на очевидцев происшествия пишет портал "НГС.Новости". Смертельные увечья собаке нанёс сотрудник зала — разнорабочий.

По описаниям людей, собака была маленькая по размеру, похожая на пуделя. В магазине в это время находилось много людей — среди посетителей были и дети.

"Зашло два человека — по-моему, цыгане, за ними вот эта собачка увязалась. Она бездомная. За кем зашла — за тем и ходила по магазину. Я уже направилась к выходу из магазина, в дверях услышала очень громкий визг. Смотрю, по коридору бежит эта собака. Она падает возле двери и начинает дёргаться и визжать. Видать, удар был сильный — ей было очень больно. В итоге она падает и на наших глазах умирает. Потом смотрим — а под ней уже лужа крови.

Я возвращаюсь в зал, спрашиваю: кто убил собаку? Все пальцем на него показывают. Он такой: ну вот, что она тут ходит — вдруг картошку понюхает, что, потом её покупать будете? — Да, будем, и что теперь — убивать что ли? Он утверждал, что ударил её мешком с картошкой, но на мешок с картошкой это не похоже. Потом очевидцы говорили, что вроде он с ножницами в руках ходил", — рассказала свидетельница ЧП.

Позднее на место происшествия приезжали сотрудники полиции и вневедомственной охраны. "Охрана смотрела, вроде как, записи видеосъёмки из зала. Они говорят, что он бросил в неё ножницы. Ну, как нужно бросить в животное ножницы, чтобы оно погибло за считанные секунды? Потом он прятался в подсобке и не выходил. Полиция его допрашивала, объяснение с него взяли. Он ещё подписывать не хотел", — добавил очевидец произошедшего.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили случившееся: "Предварительно материалы собрали, процессуальное решение пока не принято".

Региональный директор новосибирского филиала торговой сети "Мария-Ра" Алексей Половников пообещал прокомментировать ситуацию позднее.