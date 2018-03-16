Свора собак напала на женщину с четырехлетнем сыном по дороге в детский сад в Нижнем Тагиле. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Известно, что животные сначала окружили женщину и просто лаяли, а потом набросились на мать с ребенком.
Врачи диагностировали царапины на лице ребенка, а на голове у него вырван клок волос. Мама ребенка рассказала, что мальчик сильно испугался.
Если выяснится, что собаки бездомные, прокуратура проверит организацию своевременного отлова и содержания уличных животных в городе. Если же у псов найдутся хозяева, надзорное ведомство рассмотрит вопрос о подачи в суд иска с требованием выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда.
Комментарии
Да что за бред-то?! Шли-шли людишки и ни с того ни с сего собаки взяли и набросились! Не бывает так.
ВОТ АМИКОВЦЫ МОЛОДЦЫ ВОТ МОЛОДЦЫ АЖ РАДОСТЬ БЕРЕТ ЗА ВАС НАЕЗД НА СЕТЬ МАРИЯ РА ВЫ СРАЗУ А ВОТ ВАМ СТАТЬЯ ПРО НАПАДЕНИЕ СОБАК .
Это показатели для остальных регионов, чтоб везде вытравили бездомных!
Зоофилы, ну давайте, покажите класс! Люди просто спровоцировали, не так ли? Собачки просто поиграться? Нельзя бездомных собак трогать, это так жестоко, они не виноваты. Пусть лучше нападают на женщин и детей! Агась?
Люди разные, собаки разные. Могут люди набрасываться ни с того ни с сего на собак, а могут собаки. К сожалению нападающие на людей собаки крайне редко нападают на людей, нападающих на собак.
да что вы не бывает, в гаражах на энтузиастов постоянно кидались просто так когда мимо проходили на тех кто их не подкармливал, Пока из травмата не получили, зато потом за версту отбегали
Уверен что напавший на крохотную собаченку с ножницами в Марии-Ра обошел бы за километр стаю собак напавшую даже на его близких.
бездомные собаки - зло. есть необходимость решения этой проблемы. но в первую очередь необходимо установить правила владения и содержания животных.
тут один "четырёхлетней давности" высказывается насчет параллелей с инциндентом в новосибирской М-Ра. так вот: это примерно как мягкое и тёплое.
15.00, да еще и около детсада) там такая вереница детейродителей идёт сплошным потоком, что любая стая испугается. Хожу на работу с работы через детсад, только уворачиваться успеваю от детей и санок)
16.03.2018 15:25
- гость -
да ты скрытый педофил, который прикрывается работой)
Зоофилы, ну давайте, покажите класс! Люди просто спровоцировали, не так ли? Собачки просто поиграться? Нельзя бездомных собак трогать, это так жестоко, они не виноваты. Пусть лучше нападают на женщин и детей! Агась?
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У тебя с логикой какие-то проблемы, на уровне ребенка рассуждаешь:
Дядя Вася шлёпнул меня по заднице. Вывод: все дяди Васи - задницы.
А дяди Васи - они разные бывают. И собаки бездомные - очень разные. Как и люди. Среди людей есть те, кто кидается на всех. И среди собак такие есть. Это же не повод, не разбираясь, мочить всех подряд.
16.03.2018 15:24
Геноцид Эклеров
но в первую очередь необходимо установить правила владения и содержания животных.
Как жаль, что никто до этого не додумался и не установил эти правила. Как жаль, что никто не догадался изобрести велосипед и их не существует.
16.03.2018 15:31
- гость -
Готов открыть организацию по разбору намерений бездомных собак? Ты делаешь заключение, опасна какая либо "шавка" для людей или нет. Если да - ее уничтожают. Если нет - выпускают, но если отпущенная псина покусает людей, твоя ответственность должна быть уголовная.
... конечно же нет
И до тех пор, пока ты и остальные зоозаступники не умеете определять, будем уничтожать всех подряд.
15.28, я женщина, но у нас там целый квартал) дорогу сокращает до остановки.
16.03.2018 15:25
- гость -
15.00, да еще и около детсада) там такая вереница детейродителей идёт сплошным потоком, что любая стая испугается. Хожу на работу с работы через детсад, только уворачиваться успеваю от детей и санок)
И что вы хотите сказать? Что это маленький ребёнок с маманькой их зачем-то разозлили? Это логика зоофилихи.