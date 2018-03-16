Свора собак напала на женщину с четырехлетнем сыном по дороге в детский сад в Нижнем Тагиле. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Известно, что животные сначала окружили женщину и просто лаяли, а потом набросились на мать с ребенком.

Врачи диагностировали царапины на лице ребенка, а на голове у него вырван клок волос. Мама ребенка рассказала, что мальчик сильно испугался.

Если выяснится, что собаки бездомные, прокуратура проверит организацию своевременного отлова и содержания уличных животных в городе. Если же у псов найдутся хозяева, надзорное ведомство рассмотрит вопрос о подачи в суд иска с требованием выплатить в пользу ребенка компенсацию морального вреда.