Санаторий "Россия" — за легкость! Именно поэтому на весь весенний период (с марта по май) здесь действуют скидки и акции, а также специальные предложения на путевки с "легкими" ценами.

Что предлагает санаторий "Россия":

- "Больше лечения!": более широкий спектр лечения для гостей, остановившихся в номерах повышенной комфортности.

- "Пантовые ванны для всех!": пантовые ванны теперь включены в стоимость путевки с лечением.

- Тренажерный зал и бассейн – бесплатно и безлимитно для всех гостей, приехавших по путевкам.

- "Прекрасный возраст": скидка 10% на санаторно-курортные путевки для пенсионеров.

- "Счастливые пятницы": при заезде в любую из пятниц скидка 7% на стоимость санаторно-курортной и оздоровительной путевки.

- Для тех, кто еще не до конца насладился зимним отдыхом — бесплатно работает горнолыжный подъемник. Не удивляйтесь, в Белокурихе еще вовсю царит снежная сказка!

А вот в мае, благодаря особому микроклимату, погода радует Белокуриху солнцем и теплом, поэтому здесь открытие летнего сезона всегда начинается раньше обычного! Это значит, что уже в мае будет открыт летний бассейн с подогревом!

Также для тех, кто хочет провести время "налегке" и тех, кто не нуждается в комплексном лечении, в санатории "Россия" разработали новый вид путевок – оздоровительную базовую.

Наполните свою весну легкостью, вдохновением, энергией и яркими эмоциями — все в ваших руках!

Санаторий "Россия" — один из крупнейших современных санаторно-курортных комплексов курорта Белокуриха, предоставляющий услуги европейского уровня: лечение и оздоровление, активный отдых и SPA. Лечебно-диагностическая база санатория оснащена новейшим оборудованием, успешно применяется более 300 современных методик и уникальных природных лечебных факторов: термальных источников минеральной воды, лечебной грязи, уникального климата и целебного воздуха с высоким количеством легких аэроионов.

Санаторий находится в центре курортной зоны, располагая территорией ухоженного природного парка площадью в несколько гектаров. По словам гостей, здесь царит особая атмосфера душевности, комфорта и отменного сервиса. Это подтверждается большим количеством положительных отзывов и оценок, которые оставляют отдыхающие. Например, в рейтинге одного из крупнейших мировых сайтов о путешествиях TripAdvisor санаторий "Россия" занял лидирующую позицию в Белокурихе!

Санаторий "Россия":

Курорт Белокуриха, ул. Славского, 34

Тел. 8 (38577) 37-777, 8-800-250-3770 (бесплатно по России)

www.sanrussia.ru