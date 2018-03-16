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Резкая смена погоды произойдет в Алтайском крае с началом следующей недели — в регионе ощутимо потеплеет, но одновременно с этим начнутся осадки и будет очень сильный ветер.

Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, с 19 марта и сутки 20 марта районы края будут находиться под влиянием циклона.

Вместе с этим произойдет повышение температурного фона — днем в регионе будет +3...+8 градусов, а в предгорьях воздух прогреется до +9...+14 градусов.

Все это обеспечит активный процесс снеготаяния. На все территории края пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будут наиболее сильными в южных районах.

В эти дни ожидается сильный гололед. Кроме того, резко усилится ветер, скорость которого при порывах будет достигать 19-24 метров в секунду.

Не исключено, что в крае будет объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений.

В дальнейшем, как ожидается, произойдет постепенное понижение дневных температур.