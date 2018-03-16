Японские правительство заявило о поддержке в стране летающих автомобилей с целью разрешения проблемы транспортных пробок и оптимизации грузовых потоков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на NHK.

В скором времени будет создано соответствующее законодательство. Его разработкой займется министерство экономики, торговли и промышленности страны. Ведомство будет помогать компаниям, занимающимся такой техникой.

Ведомство рассматривает создание летающих автомобилей как потенциально одну из самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается, в частности, сформировать при министерстве совет экспертов, который должен заняться координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых технологий.