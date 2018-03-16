Как будут работать IP-камеры и портал трансляций на выборах в крае

Руководитель Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк и председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова провели пресс-конференцию, на которой проинформировали СМИ о том, как будет организовано видеонаблюдение на избирательных участках Алтайского края. Журналистам была продемонстрирована работа федерального портала "нашвыбор2018.рф", который будет открыт 18 марта для всех желающих.

Напомним, что 23 февраля Алтайский филиал "Ростелекома" досрочно и одним из первых в Сибири завершил работы по монтажу камер видеонаблюдения на избирательных участках (УИК) и в помещениях территориальных избирательных комиссий (ТИК) в Алтайском крае.

Всего в структуре алтайского избиркома установлено 815 систем видеонаблюдения (741 — в помещениях УИК и 74 — в помещениях ТИК). Для реализации задачи оператор дополнительно построил "последнюю милю" (оптические и медные линии до здания) к 53 избирательным участкам. Проект был успешно реализован менее чем за два месяца.

На встрече представителям СМИ рассказали, что представляют собой установленные на избирательных участках IP­­-камеры:

Это полноценные видеорегистраторы, которые одновременно записывают данные на карту памяти и транслируют их в центры обработки данных "Ростелекома". На каждом участке размещены две камеры с перекрестным обзором – одна направлена на урну для голосования, другая – на рабочие столы комиссий. Скорость передачи видео изображения — не менее 512 Кбит/с на одну камеру, что в два раза выше скорости передачи изображения с камер на президентских выборах 2012 года.

С 5 марта "Ростелеком" открыл для сотрудников избиркома специальный служебный портал, который имеет возможность просмотра одновременно до шести аудиторий. Он независим от портала трансляций и позволяет отслеживать процесс настройки видеонаблюдения, а также снизить нагрузку с публичного портала.

На пресс-конференции было наглядно показано, как в день выборов будет работать портал "нашвыбор2018.рф".

4 марта 2012 года за процедурой голосования на портале наблюдали 3,5 млн. человек, которые просмотрели 7,9 млн. трансляций. Для просмотра видео с избирательных участков на портале достаточно установить на смартфон, планшет или компьютер стандартный медиа плеер. С одного компьютера можно будет смотреть один участок, причем УИК можно заранее не выбирать. Регистрация на портале "Нашвыбор2018.рф" не требуется. Для техподдержки работы портала "Ростелеком" организовал горячую линию — 8-800-301-0055, куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и простые пользователи портала.

"В этот раз нами были применены более современные средства защиты информации. В компании действует собственный информационный центр безопасности (Security operation center), который обеспечивает удаленный и круглосуточный мониторинг, защиту сети и оборудования от киберугроз как в режиме реального времени, так и при последующем хранении записанной информации в ЦОДах компании", — сообщил на встрече со СМИ директор Алтайского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Лавренюк.

"На сегодняшний день все задачи, которые были поставлены перед "Ростелекомом" по материально-техническому оснащению избирательных участков в Алтайском крае, выполнены. Мы очень признательны компании за работу по установке камер видеонаблюдения со звуковым сопровождением в избирательных комиссиях. Это было сделано впервые и позволит снять последние вопросы и сомнения избирателей, повысить прозрачность выборов, так как именно в ТИКах подводятся общие итоги голосования", — сообщила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

"У нас нет никакого сомнения, что выборы пройдут без каких-либо внештатных ситуаций, но на всякий случай у нас организовано круглосуточное дежурство – 85 бригад (270 человек), обученных, оснащенных всем необходимым и готовых в любой момент времени устранить любую неисправность", — добавил С. Лавренюк.