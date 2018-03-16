Уголовное дело руководителя Управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Леонида Харитонова, поступившее в Центральный районный суд Барнаула 21 февраля, не будет рассматриваться данным судом. 7 марта было принято решение передать дело по подсудности. В настоящее время материалы оформлены и сданы в отдел судебного делопроизводства, следует из карточки дела.

Напомним, главу Алтайского Росприроднадзора обвиняют в присвоении и растрате. На период предварительного следствия Леонида Харитонова отстранили от должности. Обвиняемому инкриминируют то, что в мае 2016 года он отдохнул в Санкт-Петербурге под видом выполнения служебного задания, потратив на это 60 тысяч рублей бюджетных средств. Эти действия подпадают под ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Делом Харитонова занимался судья Центрального районного суда Барнаула Станислав Борисов. В итоге ознакомившись с материалами, он принял решение отдать его в Октябрьский суд. Это связано с тем, что зачисление похищенных средств на расчетный счет Леонида Харитонова якобы произошло в банке, находящемся именно в Октябрьском районе города.

Очевидно, что теперь в связи с "бумажной волокитой" процесс над Леонидом Харитоновым начнется только в апреле. Портал Amic.ru будет следить за развитием событий.

Леонид Харитонов родился 11 октября 1953 года в Бийске. В 1980 году окончил алтайский "политех" по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты". В 2004 году прошел переподготовку в Сибирской академии государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление". В природоохранных органах работает с 1984 года.