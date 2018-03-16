Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы в социальных сетях обсуждают появление первых клещей — так, представителя опасного вида членистоногих уже обнаружили в одном из пригородных поселков.

"Уже проснулись! Фото сделано в Сибирской долине. Будьте внимательны после прогулок на природе", — сообщает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Напомним, ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в текущем году в крае ожидается высокая численность клещей.

В прошлом году в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывания клещей обратились почти 12 тысяч человек. Из обратившихся 32 человека из 21 территории края заболели клещевым энцефалитом.

Ежегодно первые активные клещи регистрируются во второй – третьей декаде марта в предгорных районах края и южной лесостепи (Чарышский, Алтайский, Солонешенский, Краснощековский, Советский, Смоленский районы).