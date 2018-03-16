Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы в социальных сетях обсуждают появление первых клещей — так, представителя опасного вида членистоногих уже обнаружили в одном из пригородных поселков.
"Уже проснулись! Фото сделано в Сибирской долине. Будьте внимательны после прогулок на природе", — сообщает автор заметки в паблике Barnaul 22.
Напомним, ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в текущем году в крае ожидается высокая численность клещей.
В прошлом году в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывания клещей обратились почти 12 тысяч человек. Из обратившихся 32 человека из 21 территории края заболели клещевым энцефалитом.
Ежегодно первые активные клещи регистрируются во второй – третьей декаде марта в предгорных районах края и южной лесостепи (Чарышский, Алтайский, Солонешенский, Краснощековский, Советский, Смоленский районы).
Комментарии
Где они его там нашли, сроду клещуков не было?
Сибирская долина опять отличилась
И снова на манеже сибдолиновцы))
Замечательное место для жизни. В марте клещей собирают.
сейчас они буду требовать на халяву обработать от клещей весь поселок, у них же дети...))))))))))
Где они его там нашли, сроду клещуков не было?
Да практически везде могут быть. А судя по коментам, даже в бошках авторов.