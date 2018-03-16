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Горожане сообщили о первых клещах в Барнауле

, ИА "Амител"
В поселке Сибирская долина уже обнаружили представителя опасных членистоногих

Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы в социальных сетях обсуждают появление первых клещей — так, представителя опасного вида членистоногих уже обнаружили в одном из пригородных поселков.

"Уже проснулись! Фото сделано в Сибирской долине. Будьте внимательны после прогулок на природе", — сообщает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Напомним, ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в текущем году в крае ожидается высокая численность клещей.

В прошлом году в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывания клещей обратились почти 12 тысяч человек. Из обратившихся 32 человека из 21 территории края заболели клещевым энцефалитом.

Ежегодно первые активные клещи регистрируются во второй – третьей декаде марта в предгорных районах края и южной лесостепи (Чарышский, Алтайский, Солонешенский, Краснощековский, Советский, Смоленский районы).

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

16.03.2018 13:24
Filin

Где они его там нашли, сроду клещуков не было?

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16.03.2018 13:25
- гость -

Сибирская долина опять отличилась

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16.03.2018 13:27
- гость -

И снова на манеже сибдолиновцы))
Замечательное место для жизни. В марте клещей собирают.

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16.03.2018 13:31
- гость -

сейчас они буду требовать на халяву обработать от клещей весь поселок, у них же дети...))))))))))

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16.03.2018 13:45
Кот.Без сапог.

Где они его там нашли, сроду клещуков не было?

Да практически везде могут быть. А судя по коментам, даже в бошках авторов.

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