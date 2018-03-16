Следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Рубцовска, которого подозревают в покушении на взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Известно, что инцидент произошел 14 марта. Сотрудники ГИБДД остановили пьяного водителя и доставили в отдел ГИБДД. Там подозреваемый хотел дать 20 тысяч рублей сотрудникам ведомства, чтобы они не лишали его прав.

"Противоправные действия гражданина были пресечены сотрудниками полиции на месте совершения преступления",- сказано в сообщении СУСКа.