Площадь Сахарова перекроют в Барнауле 17 и 18 марта в честь праздничного концерта, посвященного четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Движение будет закрыто в районе главной сценической площадки Барнаула с 12.00 до 18.00 17 марта и с 13.00 до 22.00 18 марта. Речь идет об участке проспекта Социалистический от улицы Молодежной до улицы Мерзликина.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршруты объезда.

В концерте примут участие артисты эстрады, театра и кино. В их числе — Алиса Гребенщикова, Сергей Старостин, Александр Ф.Скляр, Юлия Волкова, Арсений Бородин, Любовь Толкалина. Кроме того, перед барнаульцами выступят праздничный хор Даниловского монастыря; группа "Ва-Банк"; ансамбль "Казачий круг". Впрочем, на площади Сахарова будет представлен и вокальный коллектив из Барнаула. Мероприятие пройдет 18 марта с 19:00 до 21:00. Стоимость концерта оценивается в 7,4 миллиона рублей.