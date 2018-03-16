Несколько тысяч наблюдателей для работы на участках в день выборов президента в Алтайском крае подготовила региональная Общественная палата.

"Откликнулись и выразили готовность выступить в день выборов в качестве наблюдателей несколько тысяч человек. На ряде участков будут попеременно работать по нескольку человек. Мы уверены, что нам удастся закрыть общественным наблюдением все 1831 избирательный участок, образованный в крае", — рассказала заместитель председателя краевой Общественной палаты Татьяна Егорова.

Общественная палата и Избирательный комиссия региона подписали соглашение о подготовке и повышении квалификации наблюдателей от общественных структур.

"Одно из условий политической стабильности и процветания государства – это наличие контроля со стороны гражданского общества. На сегодняшний день сделан беспрецедентный шаг в сторону совершенствования демократической процедуры обеспечения максимальной открытости и прозрачности деятельности организаторов выборов. Сегодня в обществе существует серьезный запрос на осуществление гражданского контроля в отношении хода избирательной кампании, хода голосования, результатов выборов. В основе всех избирательных процедур и итогов выборов должно лежать доверие народа", — прокомментировала председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

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В Алтайском крае максимально подготовились к легитимным выборам. Почти исключено вмешательство человеческого фактора. На многих участках будут работать КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), на всех участках — технологии QR-кодирования при изготовлении протоколов об итогах голосования, и на большинстве по охвату избирателей — вэб-наблюдение с прямой трансляцией в сети интернет.

Также накануне выборов были серьезно скорректированы списки избирателей — вычищены все "мертвые души".

Соблюсти условия открытости поможет независимый контроль еще и со стороны международных наблюдателей. Уже работают и будут работать члены Международной миссии по наблюдению БДИПЧ ОБСЕ Айжан Дуйсембаева из Казахстана и Кристоф Видеманн из Германии.

На выборы регион получил 254,3 млн рублей.

В Алтайском крае, по последним данным, проживает 1 млн 860 тысяч 508 избирателей.