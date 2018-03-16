Фото: vk.com/barneos22
Водитель автомобиля такси заехал на газон в Барнауле в пятницу, 16 марта — по информации очевидцев, у находившегося за рулем мужчины резко ухудшилось самочувствие.
Как сообщается в паблике Barnaul 22, инцидент случился на улице Островского. "Водителю стало плохо за рулем", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что рядом с автомобилем такси находится полицейская машина.
Между тем, вечером 14 марта на Павловском тракте автомобиль врезался в пассажирский автобус. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо во время движения.
Комментарии
"Как сообщается в паблике Barnaul 22, инцидент случился на улице Островского. "Водителю стало плохо за рулем", — отмечает автор заметки."
Да и улица это Георгия Исакова, а указатель не говорит, что островского
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