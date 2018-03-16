Фото: vk.com/barneos22

Водитель автомобиля такси заехал на газон в Барнауле в пятницу, 16 марта — по информации очевидцев, у находившегося за рулем мужчины резко ухудшилось самочувствие.

Как сообщается в паблике Barnaul 22, инцидент случился на улице Островского. "Водителю стало плохо за рулем", — отмечает автор заметки.

На фото с места событий видно, что рядом с автомобилем такси находится полицейская машина.

Между тем, вечером 14 марта на Павловском тракте автомобиль врезался в пассажирский автобус. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо во время движения.