Объявляем победителя конкурса "Угадай слово" от Amic.ru

Итак, подводим итоги конкурса от Amic.ru "Найди слово". Сегодня нашим победителем стала читательница Елена С. Ее письмо с правильно угаданным словом пришло на почту редакции под номером 42. И именно это число выбрал генератор случайных чисел. Мы поздравляем победительницу. И с удовольствием вручим ей приз — билет в театр Музкомедии на спектакль "Соб@ки" сегодня, 16 марта, в редакции ИА "Амител" по адресу: пр.Социалистический, 109 офис 411.

С победителем мы уже связались и успели обрадовать.

Итак, правильное слово: "щенком". Оно было спрятано в новости "Прокуратура забрала волчицу, которую хотели продать жители Алтайского края" от 15 марта.

Всем, кто принимал участие в нашем розыгрыше — огромное спасибо! Следите за новостями — впереди вас ждут новые розыгрыши.