Самые важные выборы: глава Барнаула Дугин призвал голосовать 18 марта

Глава Барнаула Сергей Дугин призвал жителей города идти на выборы президента 18 марта. Выборы он назвал самыми важными в жизни государства. Обращение размещено на официальном сайте администрации.

"18 марта пройдут самые важные в жизни нашего государства выборы – голосование за президента. В этот день граждане России определят будущее великой страны, ее лидера, от действий и решений которого будет многое зависеть в жизни каждого из нас", — сказал он.

Сергей Дугин подчеркнул, что "участие в выборах – это гражданский долг всех жителей России, проявление искреннего чувства ответственности за свою Родину". И только граждане могут решить кто заслуживает их голоса и доверия.

Градоначальник призвал горожан подать пример всему региону и доказать, что "город заслуживает звания краевой столицы не только на словах, но и на деле".

Дугин напомнил, что 18 марта пройдет еще и общественное голосование за территории, которые будут благоустроены в 2018 году.

"Активное, всенародное голосование за объекты благоустройства – обязательное условие программы "Формирование комфортной городской среды", — отметил глава города.

На многих участках города будет организована познавательная и информационная программа, медицинские и правовые консультации, встречи для родителей и школьников, фотоконкурсы, выступления творческих коллективов, социальная торговля.