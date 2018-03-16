Фото: ХК "Алтай"

Курирующий спорт вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин прокомментировал вылет хоккейного клуба "Алтай" в пером раунде плей-офф "ВХЛ". В серии с действующим победителем наша команда не смогла одолеть действующего победителя первенства "Ростов".

Второй год подряд сезон для нашей команды можно считать неудачным. В прошлом году наша команда и вовсе не попала в плей-офф, завершив регулярный турнир на 9-ом месте. В этом сезоне перед руководством "Алтая" вице-премьер алтайского правительства Андрей Щукин ставил задачу побеждать, радовать болельщиков яркой и зрелищной игрой.

Как рассказал журналистам вице-премьер, ему не в чем упрекнуть барнаульских ребят, которые выложились максимально в серии с "Ростовом".

"Они воины, настоящие патриоты Алтайского края", — приводит слова Щукина издание "Алтайский спорт".

Говоря о планах на следующий сезон, вице-премьер отметил, что у этого состава есть прекрасные шансы проявить себя в будущем. При этом в этом году был взят курс на приобретение молодых игроков из других клубов, а не ставка на местных воспитанников.

"Есть определенный уровень игры. Мы можем играть своими, но не попадем с таким составом в плей-офф и не будем собирать полный дворец. Сейчас такой баланс нам удается соблюсти", — добавил Щукин.