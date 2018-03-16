Жители Якутска до сих пор бродят по заснеженным полям в районе аэропорта в поисках драгоценных слитков, выпавших из самолета Ан-12. Об этом пишет РИА "Новости".

Городские власти сообщают, что в их компетенцию не входит информировать людей о том, что все слитки уже собраны. В соцсетях публикуются видео, на которых видно, как люди ищут драгоценности, некоторые обследуют территорию на машинах.

Напомним, инцидент произошел в четверг, 15 марта. При взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган". Стало известно, что створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе. В составе выпавших слитков было как серебро, так и золото.





