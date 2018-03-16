Соцсети буквально взорвало сообщение о собаке, убитой накануне в новосибирском магазине сети "Мария-Ра". Пока руководство компании никак не прокомментировало инцидент, хотя сразу несколько вопросов на эту тему были напрямую заданы администратору группы "ВКонтакте".

Однако ответов пока так и не последовало, а часть постов гневного содержания в официальном паблике и вовсе были удалены. Большинство комментаторов возмущены жестокостью в отношении животного, также люди пытаются выяснить, чей все-таки это был пес и как он попал в магазин. Известно, что из помещения собаку пытались несколько раз вывести на улицу, но она почему-то не уходила.

Как удалось выяснить, на самом деле убитая собака оказалась вовсе не безродной — им был карликовый пудель. Мужчина, который расправился с животным, по информации тех, кто присутствовал в момент ЧП в магазине, "разноробочий, нерусской национальности". При этом несмотря на то, что прибывшие на место сотрудники полиции составили протокол и взяли объяснения, тем не менее, свидетели происшествия указывали на безразличие к произошедшему правоохранителей. В этой связи новосибирцы опасаются, что "изверг наказание вряд ли понесет, он даже не был задержан сотрудниками полиции".

Более того, бесцеремонное обращение со стороны сотрудников магазина "Мария-Ра" продолжилось и после всего случившегося. Они пытались выгнать свидетелей на улицу с коробкой, в которой лежал труп собаки. При этом хозяина собаки установить так и не удалось.

В качестве ответной меры большинство пользователей предложили устроить бойкот магазинам алтайской сети, тем самым лишив их выручки. Кроме того, люди настаивают на том, что эта история должна получить максимальную огласку во всех населенных пунктах, где присутствует алтайский ритейлер.