Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

Специальная видеостудия "Новое видение" для осужденных "Новое видение" заработала в исправительной колонии №10 при УФСИН РФ по Алтайскому краю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, студия оборудована всем необходимым для производства и выпуска новостных передач и проведению видео-лекций. Подготовкой и выпуском программ занимаются сами осужденные под непосредственным руководством администрации колонии.

Отмечается, что "Новое видение" создана на базе ИК-10 в целях активизации воспитательной работы с осужденными. Подготовкой и выпуском программ занимаются трое осужденных. Выпуски новостей продолжительностью от 30 до 60 минут выходят в эфир по кабельному телевидению один раз в неделю.

В них рассказывается о спортивных и культурно-массовых мероприятиях в колонии, работе на участках Центра трудовой адаптации осужденных, звучат поздравления с днем рождения и другими праздниками.

Кроме того, в отдельной программе "Час психолога" проводятся телевизионные беседы с сотрудниками психологической лаборатории учреждения. В рубрике "Вы спрашивали — мы отвечаем", принимают участие сотрудники группы социальной защиты осужденных, воспитательного аппарата, бухгалтерии, производственной службы, отдела безопасности. В таких программах заключенных информируют об их правах.