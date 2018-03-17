День тишины перед выборами президента наступил в России

С 00.00 17 марта в России наступил день тишины. Под запретом вся агитация за сутки до главных выборов года — президентских.

Технически этот день закончится в 00:00 18 марта. Но и в сам день выборов нельзя будет агитировать. В субботу и воскресенье не будет никакой агитации в СМИ, от штабов, в почтовых ящиках. Ее не могло быть раньше и не может быть теперь от чиновников.

Нельзя раздавать листовки, газеты, программы и другие агитационные материалы, проводить встречи с избирателями.

Исключение составляет только лишь предвыборная стационарная реклама, которая была размещена на законных основаниях и до дня тишины и не ближе 50 метров к избирательному участку.

День тишины дается избирателю, чтобы передохнуть от многочисленной агитации и спокойно подумать, за кого голосовать.