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Прокуратура города Бийска помогла бывшим сотрудником местного сахарного завода получить более миллиона рублей заработной платы, которые они не получали в свое время вовремя, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что юридическое лицо в настоящее время проходит процедуру банкротства и находится в стадии конкурсного производства. Вместе с тем, после увольнения не произведен окончательный расчет с 21 работником, включающий в себя выходное пособие при увольнении и компенсацию неиспользованного отпуска. Общая сумма долга превысила миллион рублей", — сообщили в ведомстве.

В итоге после вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками предприятия были полностью погашены.

Ранее стало известно, что новосибирская компания "СанИнвест" стала победителем аукциона, на котором реализовывалось имущество обанкротившегося "Бийского сахарного завода". В торгах участвовали две фирмы из Новосибирска и одна из Москвы. Победитель, новосибирская компания "СанИнвест" предложила за объект 169,3 млн рублей.

Предприятие пытались реконструировать еще в 2012 году, но у собственника возникли финансовые проблемы.