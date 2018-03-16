Фото: 360tv.ru

Главный бухгалтер одного из дошкольных образовательных учреждений Славгорода предстанет перед судом по обвинению бюджетных средств на сумму более 876 тысяч рублей, сообщает краевая прокуратура.

Согласно версии следствия, обвиняемая, в 2013-2017 годов, будучи главбухом, использовала свое служебное положение и оформляла электронные реестры зачисления денежных средств в качестве заработной платы.

"При этом она указывала заведомо ложные для нее сведения, завышая сумму денежных средств, подлежащих перечислению лично ей. Таким образом, за весь вышеуказанный период времени она обманным путем похитила денежные средства в общей сумме свыше 876 тысяч рублей", — констатируют в надзорном ведомстве.

В данный момент уголовное дело направлено в суд.