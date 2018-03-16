Фото: vk.com/barneos22

Информация об упавшем из окна человеке в центре Барнаула появилась днем в пятницу, 16 марта, в социальных сетях.

В частности, о случившемся сообщили в паблике Barnaul 22. Отмечается, что горожанин упал со второго этажа.

Портал Amic.ru обратился за комментариями о произошедшем в УМВД по краевой столице. В правоохранительном ведомстве проверяют данные о случившемся, информация уточняется.