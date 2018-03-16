Фото: vk.com/barneos22
Информация об упавшем из окна человеке в центре Барнаула появилась днем в пятницу, 16 марта, в социальных сетях.
В частности, о случившемся сообщили в паблике Barnaul 22. Отмечается, что горожанин упал со второго этажа.
Портал Amic.ru обратился за комментариями о произошедшем в УМВД по краевой столице. В правоохранительном ведомстве проверяют данные о случившемся, информация уточняется.
Комментарии
Был очевидцем данного происшествия. Выпал. Похоже был пьян. По крайней мере его подруга, прибежашая на помощь, точно была поддатая. А вторая в окне с бутылкой светилась. Должен жить. Вроде ничего серьезного. Потом сам приподнялся. Крови прилично потерял из носа.