Росавиация выдала техническое разрешение египетской авиакомпании EgyptAir на выполнение регулярных полетов между Каиром и Москвой. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, авиакомпания начнет выполнять полеты с 12 апреля. Отметим, что с 11 апреля полеты в Египет возобновит российская авиакомпания "Аэрофлот".

Отметим, что изначально сообщалось о возобновлении полетов в феврале этого года. Но начало полетов пришлось отложить из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года. Это произошло после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Воздушное судно направлялось из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 224 человека. Все они погибли. ФСБ позже признала это крушение терактом.