Фото: vk.com/barneos22

Строящееся предприятие загорелось в Павловске днем в пятницу, 16 марта, сообщили порталу Amic.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Информация о ЧП появилась в паблике Barnaul 22. "В Павловске серьезный пожар, предположительно горит новый дерево-перерабатывающий завод", — отметил автор заметки.

В региональном главке МЧС сообщили, что пожар произошел на строящемся предприятии. По предварительной информации, на объекте загорелся утеплитель.

"Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В настоящий момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет", — отметил представитель экстренного ведомства.

В пресс-службе "Алтайлеса" подтвердили Amic.ru, что действительно произошло возгорание. Сейчас работники компании находятся на месте и в ближайшее время обещали дать развернутый комментарий по ЧП.

Отметим, что лесная холдинговая компания "Алтайлес" возводит в Павловске масштабный деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Общая стоимость проекта превышает 6 миллиардов рублей. Здесь будут производить MDF- и HDF-плиты. Новым продуктом компания намерена потеснить на рынке Сибири европейских и китайских производителей.