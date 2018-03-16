Проверка назначена прокуратурой Владимирской области после сообщений СМИ о том, что воспитатели забыли ребенка после прогулки. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что мальчика забыли после прогулки. Группа зашла в сад, а он остался на улице. Ребенок около 20 минут стучался в дошкольное учреждение, но ему никто не открывал. Ребенка заметили жители соседнего дома и позвонили руководству детсада, после чего воспитательница вышла за мальчиком.

Прохожий заснял этот инцидент на видео. В тот момент температура воздуха была -15 градусов. В управлении образования администрации Владимира ТАСС сообщили, что подобных жалоб им не поступало, равно как и подтверждений того, что инцидент произошел во владимирском детском саду.



