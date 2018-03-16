Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО "Центр оказания социальных услуг "Перспектива", которого обвиняют в невыплате зарплаты своим рабочим свыше двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве подчеркивают, что директор "в желании улучшить свое материальное положение и извлечь материальную выгоду для себя, на протяжении 2016 года отдавал распоряжения на не выплату заработной платы наемным работникам в полном объеме, расходуя имеющиеся денежные средства общества с ограниченной ответственностью на иные нужды".

Таким образом, 34 работника оставались без зарплаты. Задолженность составила более одного миллиона 500 тысяч рублей. Также удалось установить невыплату обвиняемым 15 работникам компенсации за неиспользованный отпуск на общую сумму порядка 50 тысяч рублей, а также двум сотрудницам пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам на сумму почти 80 тысяч рублей.

При этом деньги у организации были. На ее счет периодически поступали деньги от финансово-хозяйственной деятельности, многократно превышающие размер задолженности.

Таким образом, уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.