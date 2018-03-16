Следователи проверят информацию о жестоком обращении со львенком в одной из кальянных в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Как сообщает издание, в следственные органы обратилась москвича. Она рассказала, что в помещение одной из кальянных живет львенок. Он свободно перемещается по заведению, а посетители устраивают с ним фотосессию.

Следователи осмотрели помещение и нашли доказательства этой информации. Правоохранителям предстоит выяснить есть ли у владельцев кальянной разрешение на содержание львенка в неволе и документы, которые подверждают законность его происхождения и владения им.