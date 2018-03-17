16 марта в Сети появилась петиция, автор которой — Алиса Корецкая — требует наказать живодера, убившего собаку в одном из новосибирских магазинов сети "Мария-Ра". Документ адресован прокуратуре Новосибирска, городскому МВД и отделу трудовой миграции Новосибирска. За несколько часов его подписали более 3000 человек.

"Требуем тщательного расследования этого дела и адекватного наказания виновника смерти животного по статье о жестоком обращении с животными, а так же проверки супермаркета "Мария-Ра" на предмет использования нелегальных мигрантов в качестве рабочей силы", — сказано в петиции.

Напомним, 15 марта в супермаркете "Мария-Ра" в Первомайском районе Новосибирска убили бездомную собаку, которая увязалась за посетителями в торговый зал. Смертельные увечья собаке нанёс сотрудник зала — разнорабочий неславянской внешности. Собака была маленькая по размеру, похожая на пуделя. В магазине в это время находилось много людей — среди посетителей были дети.

Рабочий обосновал свои действия тем, что cобака могла понюхать картошку, а потом бы ее никто не купил. По словам рабочего, он ударил собаку мешком картошки, но судя по характеру ран и показаниям очевидцев в качестве инструмента убийства он использовал ножницы. На место происшествия приехали сотрудники полиции и вневедомственной охраны, но особого энтузиазма в расследовании не проявили, работник не задержан, а люди с трупом собаки выдворены из магазина охранниками.