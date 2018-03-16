Вертолет доставил урну для голосования в труднодоступный поселок Андреевский в Змеиногорском районе. В населенном пункте три зарегистрированных жителя. Однако проголосовал только один человек — Николай Шпигальский.

До поселка Андреевский в Змеиногорском районе добраться непросто даже летом. Только на подготовленных внедорожниках, большегрузах или тракторах. В снежное время либо на вертолете, либо на снегоходе.

Чтобы жители поселка смогли проголосовать, урну для голосования в Андреевский пришлось доставлять вертолетом. Его участковой комиссии избирательного участка № 52 предоставил Росавиакосмос.

В поселок отправились заместитель председателя УИК-852 Татьяна Фистина, секретарь комиссии – Татьяна Иващенко, член ТИК с правом совещательного голоса от партии "Единая Россия" Сергей Зайцев, майор полиции Вадим Товкайло, журналист Сергей Кейбол.

Как рассказал порталу Amic.ru журналист Сергей Кейбол, время в пути составило около 20 минут.

Николай Шпигальский единственный, кто принял участие в голосовании. "После голосования члены комиссии поздравили избирателя с участием в выборах президента и вручили ему памятный значок с символикой избирательной компании 2018 года", — пишет Сергей Кейбол.

Урну с единственным голосом вскроют только тогда, когда начнется общий подсчет голосов.

Четыре населенных пункта Алтайского края признаны труднодоступными. Их жители имеют право проголосовать на выборах досрочно. Это Тигирек и Генералка (Краснощековский район), Кедровка (Ельцовский район) и Андреевский (Змеиногорский район). По данным Государственной автоматизированной системы "Выборы", в этих поселках зарегистрированы 75 избирателей.

Фото и видео: Сергей Кейбол