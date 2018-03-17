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Алтайские судьи рассказали про пустые трибуны и заработки на Олимпиаде-2018

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Несколько арбитров из нашего региона отработали на Играх в Южной Корее

Фото: "Вечерний Барнаул"

Несколько алтайских судей, которые работали на Олимпиаде 2018 года в Южной Корее, рассказали журналистам о своих впечатлениях от Игр. Пресс-конференция с арбитрами по горнолыжному спорту прошла в в управлении спорта и молодёжной политики Алтайского края. На этом мероприятии присутствовали судьи Алексей Камышов из Новоалтайска и Сергей Усков из Барнаула, а также президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Алтайского края Сергей Кизилов. Двое судей из Белокурихи – Виктора Меркулов и Сергей Ахременко – приехать из-за занятости на работе не смогли. Ещё один представитель Белокурихи Олег Жудин продолжает обслуживать проходящие в Пхёнчхане Паралимпийские игры.

Режим дня представителей судейской коллегии начинался с пробуждения в 4:20 утра. В 5:00 была погрузка в автобус и следование до места горнолыжных стартов. По словам судей, за 27 дней проведения Игр у них был всего лишь один выходной.

Судьи рассказали рассказали о своих впечатлениях от Пхёнчхана, отношении зарубежных участников к российским спортсменам и судьям, а также сравнили эти Игры в соревнованиями в Сочи. По их словам, готовить трассу в российском городе было намного тяжелее из-за климатических особенностей. Временами температура достигала в Сочи +16 градусов. В Корее наоборот опускалась ночью до — 28. При этом, судьи отметили, что корейцы очень гостеприимный народ и все время поддерживали всех спортсменов. Однако временами были пустые трибуны на некоторых видах соревнований, в том числе и горных лыжах.

"Пустые трибуны действительно были, но начнем с того, что горные лыжи не являются корейским видом спорта. Они очень мало катаются на лыжах. У них сейчас это только развивается. Думаю, отчасти именно ради этого они проводили Олимпиаду, чтобы возрос интерес. Да, они приходят посмотреть, но они в этом ничего не понимают: кто куда едет, как судят, что там к чему. В той же Европе на соревнования приходят посмотреть по сто тысяч человек, а здесь где-то 400-600 человек. А вот сама атмосфера была просто замечательная. Люди все были доброжелательные, прямо на грани праздника. Это и корейцы, и иностранцы, которые приехали на Игры. Между собой все дружили. Тех, чьи спортсмены побеждали, поздравляли, а кто проиграл, говорили "Sorry". Когда праздновали, то все друг с другом обнимались, дарили значки, менялись вещами", — рассказал журналистам Алексей Камышов.

По словам арбитров, отношение к российским спортсменам и судьям со стороны зарубежных участников  Игр было только положительным и никакого негативного отношения не наблюдалось. За соревнования в среднем им платили около 150 долларов в сутки. Всего в Южной Корее они провели 27 дней.

Не могли журналисты обойти вниманием вопрос о неудаче сноубордиста Андрея Соболева, выступавшего на Играх в параллельном гигантском слаломе,. В квалификации он занял 18-е место, тогда как в финал выходили только 16 лучших спортсменов.

"Всё-таки недавняя травма дала о себе знать: Андрей сломал ключицу перед Новым годом. Опыт у спортсмена колоссальный, но звёзды в этот раз не сошлись. В сноуборде возраст многих олимпийских чемпионов – за 30 лет. Соболеву пока только 29, так что в будущем он ещё будет претендентом на олимпийскую медаль", — добавил Сергей Кизилов.

Отметим, что всего судей в горнолыжном спорте на Олимпиаде в Пхёнчхане было от России 140 человек.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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