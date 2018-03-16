Следователи начали проверку по факту смерти таксиста за рулем в Барнауле, сообщает газета "Алтайская правда" со ссылкой на пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в пятницу, 16 марта, на улице Островского. Сначала появилась информация, что водителю стало плохо за рулем и он заехал на газон. Позже стало известно, что мужчина скончался.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , вечером 14 марта на Павловском тракте автомобиль врезался в пассажирский автобус. По предварительным данным, водителю автомобиля стало плохо во время движения.

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