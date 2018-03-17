Информационное агентство "Амител" стало победителем XXIV Всероссийского конкурса журналистов "Экономическое возрождение России" в номинации "Лучшее региональное СМИ".

Организатором конкурса является российская торгово-промышленная палата. В составе жюри — вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Игорь Потоцкий, главный редактор газеты "Экономика и жизнь" Татьяна Иванова, редактор Отдела экономики и социальных проблем газеты "Российская газета" Татьяна Панина и другие

Среди победителей конкурса — Телеканал "Общественное телевидение России", журнал "Бизнес и Власть", ФГУП ВГТРК ГТРК "Новосибирск", корреспонденты "Лента.ру", "Российской газеты" и др.

Жюри высоко оценило рубрику портала Amic.ru "Люди и дело", в рамках которой редакция рассказывает о жителях Алтайского края, которые сумели найти свою нишу и успешно развивают свой бизнес.

Напомним, рассказывать о молодых предпринимателях Барнаула и Алтайского края Amic.ru начал в апреле 2017 года. Рубрика, которую мы изначально назвали "Завтрак со стартапом" быстро получила популярность и в гости в редакцию вскоре стали приходить и серьезные бизнесмены, чьи имена стали символом успеха в регионе. После этого наша рубрика получила название "Люди и дело".