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Компания "Алтайлес" назвала официальную причину пожара на на дерево-перерабатывающий завод в Павловске, который произошел в пятницу, 16 марта. Как отметили в компании, при выполнении сварочных работ, подрядчиком была совершена ошибка. В следствии чего началось локальное возгорание кровли площадью примерно 50 квадратных метров.

В настоящий момент возгорание ликвидировано. Пострадавших нет. Восстановительные работы уже начались. При этом строительство ООО "Павловский ДОК" будет продолжено в штатном режиме.

Отметим, что лесная холдинговая компания "Алтайлес" возводит в Павловске масштабный деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Общая стоимость проекта превышает 6 миллиардов рублей. Здесь будут производить MDF- и HDF-плиты. Новым продуктом компания намерена потеснить на рынке Сибири европейских и китайских производителей.