Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Суббота, 17 марта, которая является днем тишины перед выборами президента России, пройдет в Алтайском крае под знаком плюсовой температуры и сильной гололедицы.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, существенных осадков в этот день в регионе не ожидается.

В утренние часы местами изморозь, туман. Дневные температуры в крае составят -3...+2 градуса, в южных районах будет +4...+9 градусов.

Ветер будет юго-западный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле без осадков, на дорогах сильная гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит +1...+3 градуса. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.