Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру площадью 118 квадратных метров продают в нагорной части Барнаула за 11 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено на втором уровне кирпичной семиэтажки на Змеиногорском тракте. В квартире имеются: кухня-столовая, две комнаты, большие теплые лоджии, ванная, санузел, гардероб.

Вокруг дома растут сосны. Из окна вид на фонтан. На прилегающей территории — барбекю, детские площадки. За участком ухаживает садовник, есть охрана.

"Возможен вариант с дополнительным соглашением на машиноместо (15 квадратных метров) в охраняемом гараже на территории Городка", — добавляет автор объявления.