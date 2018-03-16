Умер режиссер Александр Павловский

Советский и украинский режиссер, актер и сценарист Александр Павловский умер от инфаркта на 71-ом году жизни, сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источники в Союзе кинематографистов.

По данным источников, смерть Павловского наступила внезапно, ни о каких серьезных болезнях режиссера ранее не было известно.

Павловский устроился в одесскую киностудию режиссером-постановщиком в 1971 году после окончания ВГИКа. Он стал известен благодаря фильмам "В ритме танго", "Земский доктор", "Зеленый фургон". Также он был автором выпусков для детского юмористического киножурнала "Ералаш".