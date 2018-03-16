Туристы из России пострадали в ЧП на подъемнике в грузинском Гудаури

В результате аварии на канатной дороге в грузинском Гудаури пострадали не менее 12 человек. Кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга, люди падали с высоты на снег, пишет BFM.ru

Двое пострадавших — туристы из России, сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко. По его словам, травмы получили также четыре гражданина Украины, один — Швеции, и один гражданин Грузии. В местной клинике находятся семь человек, их состояние не тяжелое.

Подписчики telegram-канала Mash Антон и Катя оказались на том самом подъемнике и рассказали о том, что произошло:

Антон: Мы висели на данном подъемнике, уже наполовину поднялись по канатной дороге наверх. Очень резко остановился он и полетел вниз. Скорость была очень большая, я даже не думал, что канатная дорога может так быстро поехать. Где-то метров через 70-100 он остановился очень резко. Мы не понимали, что случилось, только слышали крики.

Катя: На кресле, которое ехало сзади, у ребят начали по рации передавать, что шесть подъемников друг на друга налетели, что там очень много пострадавших, и нас не будут снимать, пока всех оттуда не развезут. Мы висели где-то полтора часа, потом приехали спасатели и начали всех по очереди снимать.

Антон: Да, снимали с помощью веревки, но все было достаточно оперативно и хорошо. Раненых мы не видели, их достаточно быстро увезли. Достаточно быстро подъехали снегоуборочные машины.

Катя: И спасатели тоже очень быстро приехали.

Инструктор по фрирайду компании SnowLab Gudauri Рустам Ибрагимов тоже был на сломавшемся подъемнике:

Рустам Ибрагимов: "Я не могу назвать причины. Я точно знаю, что не сработало два стопа. Я сам находился на канатке, и люди я не знаю, это [был] "салют", "дождь" из людей. Люди спрыгивали с канаток метров с десяти. В том числе и те, которые забоялись прыгать, их выкручивало вот там, где нижняя станция, их выбрасывало в разные стороны. Я помогал в спасательных работах. Смертельных исходов вроде бы нет. Я пока еще не знаю. Но большое количество пострадавших там, человек 15 точно".

По предварительным данным, причиной стало отключение электричества на канатной дороге. Mash при этом пишет, что подъемник не работал всю неделю, и сегодня, 16 марта, его включили.