Биатлонисты из России, выступающие на Паралимпийских играх в Южной Корее, в седьмой день соревнований выиграли два золота и три серебра.

В гонке на 12,5 километра среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе "стоя" отличились Анна Миленина, занявшая первое место, и Екатерина Румянцева - второе место. Ранее они также заняли два первых места в биатлоне на дистанции шесть и 10 километров и в лыжных гонках на 15 километров.

Золото России также принесла Михалина Лысова, которая выиграла в биатлонной гонке на 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее она уже взяла золото, серебро и бронзу.

По итогам семи дней российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выиграли 20 наград: восемь золотых, столько же серебряных и четыре бронзы.