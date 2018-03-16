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Российские биатлонисты завоевали три медали в седьмой день Паралимпиады

, ИА "Амител"
По итогам семи дней российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выиграли 20 наград

Фото: tvc.ru

Биатлонисты из России, выступающие на Паралимпийских играх в Южной Корее, в седьмой день соревнований выиграли два золота и три серебра.

В гонке на 12,5 километра среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе "стоя" отличились Анна Миленина, занявшая первое место, и Екатерина Румянцева - второе место. Ранее они также заняли два первых места в биатлоне на дистанции шесть и 10 километров и в лыжных гонках на 15 километров.

Золото России также принесла Михалина Лысова, которая выиграла в биатлонной гонке на 12,5 километра среди спортсменов с нарушением зрения. Ранее она уже взяла золото, серебро и бронзу.

По итогам семи дней российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выиграли 20 наград: восемь золотых, столько же серебряных и четыре бронзы. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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