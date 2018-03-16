Глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания в пятницу перечислила регионы, которые будут под особым контролем Центризбиркома во время выборов президента 18 марта 2018 года, пишет "Парламентская газета".

"Крайнюю озабоченность по использованию административного ресурса вызывают 9 регионов: Московская, Челябинская, Ленинградская области, а также Санкт-Петербург, Чувашия, Ставрополье, Кемерово, Мордовия и Марий-Эл. По Кемерово мы даже направляли телеграмму главе региона", — сказала Памфилова.

Она отметила, что по информации ЦИК, в этих регионах работников бюджетных сфер заставляют оформлять заявления о голосовании по месту нахождения работы, либо просто идти на выборы.

"Коллеги, вы слышите? Вот, Ленинградская область, например. Передайте руководству. Я надеюсь, что это безобразие вы срочно предотвратите", — сказала Памфилова.

Также она призвала граждан не обращать внимания на "горе-руководителей" и идти голосовать там, где они считают нужным: "А если не считаете нужным голосовать — ваше право, это свобода волеизъявления. Наказаны будут руководители, а не работники".