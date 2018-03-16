Уголовное дело о покушении на убийство в Британии на Юлию Скрипаль и дело об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова возбуждены российскими следователями, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

"Возбуждены уголовные дела по факту покушения на умышленное убийство гражданки РФ Скрипаль, совершенного общеопасным способом на территории г. Солсбери Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, п. "е", частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), а также об убийстве гражданина Российской Федерации Николая Глушкова в Лондоне по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ", — сказала Петренко.

Она отметила, что российское следствие готово сотрудничать с британскими коллегами в расследовании: "Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании".

По ее словам, "расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права".