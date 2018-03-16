Министерство образования и науки РФ не намерено отказываться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве подчеркнули, что благодаря данной системе оценки знаний жители всей страны получили возможность поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания.

Помимо этого, в Минобрнауки подчеркнули, что за последние 10 лет число сторонников ЕГЭ как системы, позволяющей поступить в вуз, достигло максимума.

По данным ВЦИОМ, проводившего опрос в феврале-марте 2018 года, действующую процедуру сдачи единого госэкзамена поддержали 60% респондентов.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ. Парламентарии предлагают заменить его государственными экзаменами по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. По мнению авторов законопроекта, реформа образования с введением ЕГЭ не приносит желаемого результата, поскольку экзамен в нынешнем виде не выявляют реальных знаний учащихся.